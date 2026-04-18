Переїзд в інше місто: реєстрація неважлива, а в ТЦК треба йти

Військовозобов’язаний громадянин, який змінює місце проживання, зокрема, переїжджає в інший населений пункт, має обов’язково з’явитися в територіальний центр комплектування. А от процес державної реєстрації проходити необов’язково. Можна просто жити на орендованій квартирі, головне, щоб ТЦК мав актуальну адресу громадянина.

Прописка і реєстрація

На початку ХХІ століття інститут прописки в Україні був ліквідований. Прописку замінила державна реєстрація.

Держреєстрація кардинально відрізняється від прописки радянського зразка. Прописка за тією чи іншою адресою означала можливість претендувати на квартиру, кімнату чи будинок, в якому ця особа прописана.

Реєстрація натомість лише фіксує місце проживання громадянина. Жодних майнових прав державна реєстрація не надає.

Читайте також:

До ТЦК іти обов’язково, до ЦНАП як варіант

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який живе за місцем реєстрації, але планує переїхати в інше місто на роботу. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти в ТЦК та ЦНАП.

Юристи пояснили, що як мінімум до територіального центру комплектування чоловіку доведеться прийти. Так, адвокат Євген Олександрович заявив: "Протягом 7 днів після переїзду Ви повинні фактично прибути до місцевого ТЦК та СП, де Вас поставлять на військовий облік, після того, як самостійно знімуть з військового обліку у попередньому ТЦК та СП".

А от державна реєстрація в цій ситуації не є обов’язковою. Євген Олександрович пояснив: "Після постановки на військовий облік, Ви можете знятися з реєстрації на попередньому місці, а можете не зніматися з місяця реєстрації, проживаючи у орендованому житлі".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як відбувається державна реєстрація чинних військовослужбовців.

Військовослужбовець ЗСУ має право зареєструватися на підставі запису про призов у військово-обліковому документі. Для цього він має надати пакет відповідних документів, зокрема, паспорт, ВОД та документи права власності на житло.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть відмовити у реєстрації через розшук ТЦК.

Головне, щоб громадянин перебував на обліку в тому ж самому районі, де розташований ТЦК. Якщо ця умова дотримана, то перешкод у державній реєстрації громадянина не має бути.