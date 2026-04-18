Переїзд в інше місто: реєстрація неважлива, а в ТЦК треба йти
Військовозобов’язаний громадянин, який змінює місце проживання, зокрема, переїжджає в інший населений пункт, має обов’язково з’явитися в територіальний центр комплектування. А от процес державної реєстрації проходити необов’язково. Можна просто жити на орендованій квартирі, головне, щоб ТЦК мав актуальну адресу громадянина.
Прописка і реєстрація
На початку ХХІ століття інститут прописки в Україні був ліквідований. Прописку замінила державна реєстрація.
Держреєстрація кардинально відрізняється від прописки радянського зразка. Прописка за тією чи іншою адресою означала можливість претендувати на квартиру, кімнату чи будинок, в якому ця особа прописана.
Реєстрація натомість лише фіксує місце проживання громадянина. Жодних майнових прав державна реєстрація не надає.
До ТЦК іти обов’язково, до ЦНАП як варіант
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який живе за місцем реєстрації, але планує переїхати в інше місто на роботу. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти в ТЦК та ЦНАП.
Юристи пояснили, що як мінімум до територіального центру комплектування чоловіку доведеться прийти. Так, адвокат Євген Олександрович заявив: "Протягом 7 днів після переїзду Ви повинні фактично прибути до місцевого ТЦК та СП, де Вас поставлять на військовий облік, після того, як самостійно знімуть з військового обліку у попередньому ТЦК та СП".
А от державна реєстрація в цій ситуації не є обов’язковою. Євген Олександрович пояснив: "Після постановки на військовий облік, Ви можете знятися з реєстрації на попередньому місці, а можете не зніматися з місяця реєстрації, проживаючи у орендованому житлі".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як відбувається державна реєстрація чинних військовослужбовців.
Військовослужбовець ЗСУ має право зареєструватися на підставі запису про призов у військово-обліковому документі. Для цього він має надати пакет відповідних документів, зокрема, паспорт, ВОД та документи права власності на житло.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть відмовити у реєстрації через розшук ТЦК.
Головне, щоб громадянин перебував на обліку в тому ж самому районі, де розташований ТЦК. Якщо ця умова дотримана, то перешкод у державній реєстрації громадянина не має бути.
