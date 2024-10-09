Служба в ТЦК та СП 2024 року — хто та за яких умов може потрапити

Служба в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних чоловіків на військову службу задля захисту країни від російських окупантів. Також до війська можна приєднатись добровільно, підписавши контракт. В ЗСУ наявні як бойові військові посади, так і штабні, тилові та цивільні. Зокрема, службу можна проходити в ТЦК та СП, проте наразі до цього органу військового управління приймають лише одну категорію українців.

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Хто саме може служити в ТЦК та СП, розповів очільник Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко п рограмі Ukrainian Witness.

Так, за його словами, наразі проходити службу в ТЦК можуть ті, хто вже брав участь у бойових діях на передовій та за станом здоров'я більше не має змоги захищати країну на фронті.

"Наразі керівництво Збройних сил України ухвалило рішення, що до підрозділів Територіального центру комплектування зараховуються тільки люди за переміщенням з бойових військових частин, які мають вади зі здоров'ям, поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", — розповів Юрій Пуйко.

Служба в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Очільник Одеського ТЦК та СП також пояснив, як таким військовослужбовцям потрапити на службу до територіального центру. Алгоритм дій такий:

Звернутися за письмовими згодами до ТЦК; ТЦК надають згоду; Керівництво того чи іншого рівня переміщує своїм наказом військовослужбовця до ТЦК.

Пуйко додав, що не скаже, що у них 100% у ТЦК — переміщені. Проте в ротах охорони перебуває увесь особовий склад, переміщений з бойових військових частин.

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