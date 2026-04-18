Переезд в другой город: регистрация неважна, а в ТЦК надо идти

Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: Житомирский ТЦК

Военнообязанный гражданин, который меняет место жительства, в частности, переезжает в другой населенный пункт, должен обязательно явиться в территориальный центр комплектования. А вот процесс государственной регистрации проходить необязательно. Можно просто жить на съемной квартире, главное, чтобы ТЦК имел актуальный адрес гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Прописка и регистрация

В начале ХХІ века институт прописки в Украине был ликвидирован. Прописку заменила государственная регистрация.

Госрегистрация кардинально отличается от прописки советского образца. Прописка по тому или иному адресу означала возможность претендовать на квартиру, комнату или дом, в котором это лицо прописано.

Регистрация вместо этого лишь фиксирует место жительства гражданина. Никаких имущественных прав государственная регистрация не предоставляет.

В ТЦК идти обязательно, в ЦНАП как вариант

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который живет по месту регистрации, но планирует переехать в другой город на работу. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК и ЦПАУ.

Юристы объяснили, что как минимум в территориальный центр комплектования мужчине придется прийти. Так, адвокат Евгений Александрович заявил: "В течение 7 дней после переезда Вы должны фактически прибыть в местный ТЦК и СП, где Вас поставят на воинский учет, после того, как самостоятельно снимут с воинского учета в предыдущем ТЦК и СП".

А вот государственная регистрация в этой ситуации не является обязательной. Евгений Александрович пояснил: "После постановки на воинский учет, Вы можете сняться с регистрации на предыдущем месте, а можете не сниматься с месяца регистрации, проживая в арендованном жилье".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как происходит государственная регистрация действующих военнослужащих.

Военнослужащий ВСУ имеет право зарегистрироваться на основании записи о призыве в военно-учетном документе. Для этого он должен предоставить пакет соответствующих документов, в частности, паспорт, ВУД и документы права собственности на жилье.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли отказать в регистрации из-за розыска ТЦК.

Главное, чтобы гражданин состоял на учете в том же самом районе, где расположен ТЦК. Если это условие соблюдено, то препятствий в государственной регистрации гражданина не должно быть.