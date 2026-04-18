Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Переезд в другой город: регистрация неважна, а в ТЦК надо идти

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 12:20
Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: Житомирский ТЦК

Военнообязанный гражданин, который меняет место жительства, в частности, переезжает в другой населенный пункт, должен обязательно явиться в территориальный центр комплектования. А вот процесс государственной регистрации проходить необязательно. Можно просто жить на съемной квартире, главное, чтобы ТЦК имел актуальный адрес гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Прописка и регистрация

В начале ХХІ века институт прописки в Украине был ликвидирован. Прописку заменила государственная регистрация.

Госрегистрация кардинально отличается от прописки советского образца. Прописка по тому или иному адресу означала возможность претендовать на квартиру, комнату или дом, в котором это лицо прописано.

Регистрация вместо этого лишь фиксирует место жительства гражданина. Никаких имущественных прав государственная регистрация не предоставляет.

Читайте также:

В ТЦК идти обязательно, в ЦНАП как вариант

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который живет по месту регистрации, но планирует переехать в другой город на работу. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК и ЦПАУ.

Юристы объяснили, что как минимум в территориальный центр комплектования мужчине придется прийти. Так, адвокат Евгений Александрович заявил: "В течение 7 дней после переезда Вы должны фактически прибыть в местный ТЦК и СП, где Вас поставят на воинский учет, после того, как самостоятельно снимут с воинского учета в предыдущем ТЦК и СП".

А вот государственная регистрация в этой ситуации не является обязательной. Евгений Александрович пояснил: "После постановки на воинский учет, Вы можете сняться с регистрации на предыдущем месте, а можете не сниматься с месяца регистрации, проживая в арендованном жилье".

Военнослужащий ВСУ имеет право зарегистрироваться на основании записи о призыве в военно-учетном документе. Для этого он должен предоставить пакет соответствующих документов, в частности, паспорт, ВУД и документы права собственности на жилье.

Главное, чтобы гражданин состоял на учете в том же самом районе, где расположен ТЦК. Если это условие соблюдено, то препятствий в государственной регистрации гражданина не должно быть.

госрегистрация прописка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации