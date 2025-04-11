Самовільне залишення частини — перше СЗЧ, як повернутися на службу

Затриманий військовослужбовець. Фото: Depositphotos

Військовослужбовці, які здійснили перше самовільне залишення частини, можуть повернутися на службу в ЗСУ без кримінального переслідування. Але для цього їм треба пройти кілька етапів відновлення на військовій службі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кримінальне провадження після СЗЧ

Якщо військовослужбовець не повернувся до військової частини після самовільного залишення місяця служби протягом трьох днів, проти нього обов’язково буде відкрите кримінальне провадження.

Але надалі ситуація залежатиме від кількох факторів.

Так, якщо це СЗЧ для військовослужбовця є першим, а ще він висловить бажання продовжити військову службу, цей військовий буде звільнений від кримінальної відповідальності.

Як повернутися на службу

Для того, аби продовжити службу, військовослужбовець після повернення із першого СЗЧ має зробити кілька необхідних кроків.

Це:

подання рапорту командиру через застосунок "Армія+";

подання клопотання до ДБР чи Нацполіції клопотання про повернення на службу;

отримання рішення суду про звільнення від кримінальної відповідальності;

надання командиру цього рішення суду.

Після цього військовослужбовець зможе продовжити службу в ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які права зберігаються за військовослужбовцем, якщо його СЗЧ закінчилося протягом трьох днів після втечі з військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має військовий, який здійснив СЗЧ, право на частину грошової компенсації.