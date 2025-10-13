З юнаків віком 16–18 років треба створити нову армію — заява військового

Денис Ярославський. Фото: Денис Ярославський/Facebook

В Україні потрібно мобілізувати юнаків віком 16–18 років. Із таких молодих людей можна сформувати нову армію й років за п'ять отримати якісних військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Відверто" заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Створення нової армії

На думку військового, створення нової армії необхідне для припинення атак РФ. Європа почала формувати новий тип армії ще у 2023 році. Україна ж досі цього не зробила.

"Ми станом на сьогодні через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз 16–18 років, і зробити з них за п'ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати", — наголосив Ярославський.

За його словами, стратегічний план щодо нової армії вже розробили та представили вищому командному керівництву.

"Це за фактом створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати за 3–5 років нову армію", — підсумував захисник України.

Нагадаємо, підполковник Кирило Верес пояснив, як ставиться до дозволу на виїзд з України молодикам віком 18–22 років. 24-річних, на його думку, точно не треба випускати за кордон, адже за рік вони можуть долучитися до захисту Батьківщини.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. За його словами, таку ініціативу навіть не розглядають.