Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Створення нової армії — воїн закликає мобілізувати 16-річних

Створення нової армії — воїн закликає мобілізувати 16-річних

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 04:30
З юнаків віком 16–18 років треба створити нову армію — заява військового
Денис Ярославський. Фото: Денис Ярославський/Facebook

В Україні потрібно мобілізувати юнаків віком 16–18 років. Із таких молодих людей можна сформувати нову армію й років за п'ять отримати якісних військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Відверто" заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Реклама
Читайте також:

Створення нової армії 

На думку військового, створення нової армії необхідне для припинення атак РФ. Європа почала формувати новий тип армії ще у 2023 році. Україна ж досі цього не зробила.

"Ми станом на сьогодні через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз 16–18 років, і зробити з них за п'ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати", — наголосив Ярославський.

За його словами, стратегічний план щодо нової армії вже розробили та представили вищому командному керівництву. 

"Це за фактом створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати за 3–5 років нову армію", — підсумував захисник України.

Нагадаємо, підполковник Кирило Верес пояснив, як ставиться до дозволу на виїзд з України молодикам віком 18–22 років. 24-річних, на його думку, точно не треба випускати за кордон, адже за рік вони можуть долучитися до захисту Батьківщини.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. За його словами, таку ініціативу навіть не розглядають.

підлітки армія мобілізація військовослужбовці військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації