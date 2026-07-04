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Головна Мобілізація Під загрозою посівна кампанія: аграрії вимагають оновлення правил бронювання

Під загрозою посівна кампанія: аграрії вимагають оновлення правил бронювання

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 06:35
Фермери вимагають нових правил бронювання
Фермер. Фото ілюстративне: agropolit.com

Аграрні підприємства в Україні можуть забронювати лише половину своїх працівників. Представники ТЦК фактично можуть знімати робітників прямо із тракторів. Така ситуація призвести до зриву аграрних компаній.

Про це в ефірі День.LIVE в четвер, 2 липня, повідомив заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Аграрії вимагають нових правил бронювання

Фермери наполягають на оновленні правил бронювання, щоб квоту збільшили хоча б на 20%.

"Ми просимо, щоб цю квоту (відсоток працівників, які можуть отримати бронювання, — Ред.) було збільшено хоча б до 70%. Це особливо критично у процесі збирання врожаю і посівної кампанії", — наголосив Денис Марчук.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації. Не є винятком навіть ті, хто перебуває в розшуку. Щоправда, у них бронь діятиме лише 40 днів.

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Також Новини.LIVE з посиланням на міністра економіки України Олексія Соболєва писав, які підприємства можуть отримати статус критично важливих. Середня зарплата має бути щонайменше 26 тисяч гривень (на прифронтових територіях — 21 тисяча 600 гривень). Ще одна умова — відсутність податкової заборгованості.

фермери аграрії бронювання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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