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Главная Мобилизация Под угрозой посевная кампания: аграрии требуют обновления правил бронирования

Под угрозой посевная кампания: аграрии требуют обновления правил бронирования

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 06:35
Фермеры требуют введения новых правил бронирования
Фермер. Иллюстративное фото: agropolit.com

Аграрные предприятия в Украине могут оставить на работе лишь половину своих сотрудников. Представители ТЦК фактически могут увольнять рабочих прямо с тракторов. Такая ситуация приведет к срыву работы аграрных компаний.

Об этом в эфире День.LIVE в четверг, 2 июля, сообщил заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Аграрии требуют новых правил резервирования

Фермеры настаивают на обновлении правил резервирования, чтобы квоту увеличили хотя бы на 20%.

"Мы просим, чтобы эту квоту (процент работников, которые могут получить отсрочку от мобилизации, — Ред.) увеличили хотя бы до 70%. Это особенно важно в период уборки урожая и посевной кампании", — подчеркнул Денис Марчук.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что работники критически важных предприятий могут получить отсрочку от мобилизации. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске. Правда, у них отсрочка будет действовать только 40 дней.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на министра экономики Украины Алексея Соболева писал, какие предприятия могут получить статус критически важных. Средняя зарплата должна составлять не менее 26 тысяч гривен (на прифронтовых территориях — 21 тысяча 600 гривен). Еще одно условие — отсутствие налоговой задолженности.

фермеры аграрии бронирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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