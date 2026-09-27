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Головна Мобілізація Жінка адмініструвала групу про роботу ТЦК: вирок суду

Жінка адмініструвала групу про роботу ТЦК: вирок суду

Ua ru
27 вересня 2026 03:32
Жителька Івано-Франківщини засудили за поширення даних про ТЦК
Працівники ТЦК та СП перевіряють чоловіків. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Жителька Надвірнянського району Івано-Франківської області заважала працівникам ТЦК та СП повноцінно виконувати службові обов'язки. У Viber вона створила закриту спільноту "Поліцаї", учасники якої повідомляли про місця, де працівники військкомату проводили мобілізаційні заходи. Справу розглянув суд. Порушницю оштрафували.

Про це з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки передає Новини.LIVE.

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Деталі справи 

За даними слідства, фігурантка була суперадміністраторкою групи та дозволяла іншим учасникам спільноти надсилати повідомлення про місця, час і адреси проведення мобілізаційних заходів. У період від липня до серпня 2024 року було 18 публікацій про локації роботи ТЦК та СП.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що передача інформації у Viber-спільноті "Поліцаї" була не випадковою, а систематичною, перешкоджала мобілізації та допомагала чоловікам уникати військового обліку та призову. Справу кваліфікували як перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Жінці загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення, але суд не виявив в її діях ознак державної зради, тому призначив більш м'яке покарання: 54 тисячі 400 гривень штрафу. Фігурантка свою провину визнала і розкаялася. Viber-спільноту вона більше не адмініструє.

"Систематичне поширення інформації про місця проведення мобілізаційних заходів — це не просто "попередження в чаті". Якщо такі дії створюють перешкоди для законної діяльності Сил оборони, вони можуть мати кримінально-правові наслідки", — йдеться в повідомленні центру комплектування та соціальної підтримки.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що жителя Чернігівщини визнали винним у перешкоджанні роботі військових. Чоловік був адміністратором Telegram-каналів, де поширювали інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. Суд призначив порушнику три роки іспитового строку. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Zaxid.NET писав, що в Івано-Франківській області військовозобов'язаний пошкодив автомобіль ТЦК. Чоловік кинув у службовий транспорт каміння. Упродовж року порушник перебуватиме на іспитовому строку.

суд Івано-Франківська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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