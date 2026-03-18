В Україні пояснили правила проходження ВЛК при відстрочці

Центр ТЦК та СП у Чернігівській області.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення діє режим загальної мобілізації. Військовий обов'язок поширюється на чоловіків від 18 до 60 років, а також на жінок з певними спеціальностями. При цьому окремі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації.

Однак наявність відстрочки не скасовує інші обов'язки, передбачені законодавством, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Факти".

Адвокат юридичної компанії "Де-Юре" Дмитро Стриченко пояснив, що проходження військово-лікарської комісії залишається обов'язковим для всіх військовозобов'язаних. Навіть при оформленій відстрочці громадянин повинен проходити медичний огляд. При цьому сам факт проходження ВЛК не означає автоматичне вручення мобілізаційного розпорядження. Відстрочка продовжує діяти за наявності законних підстав.

Як часто потрібно проходити ВЛК і коли можливий штраф

Під час дії воєнного стану висновок ВЛК дійсний протягом одного року. Тому військовозобов'язаним рекомендується слідкувати за строками та за потреби самостійно ініціювати повторне проходження комісії. Це дає змогу уникнути ситуацій, пов'язаних із простроченням медичного висновку.

Адвокат наголосив, що ігнорування повістки на проходження ВЛК вважається порушенням правил військового обліку і може спричинити штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень. При цьому окремі територіальні центри комплектування можуть трактувати прострочення як порушення навіть без виклику.

Наявність відстрочки не звільняє від проходження ВЛК. Проходження комісії не означає автоматичної мобілізації. Порушення вимог може спричинити адміністративну відповідальність.

