Підтвердження статусу критичності: який дедлайн для підприємств

Українські підприємства мають підтвердити свій статус критичності за новими правилами для бронювання працівників. На проходження цієї процедури бізнесу офіційно виділили три місяці — до 1 вересня. У Мінекономіки сподіваються, що процес пройде гладко, оскільки компанії вже мають готові пакети документів та розуміють сам механізм.

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради України 29 травня заявив міністр економіки Олексій Соболєв, передає Новини.LIVE.

Нові правила бронювання

Посадовець зазначив, що для компаній підтвердження статусу критичності — уже не новий процес, тому процедура триватиме не довше, ніж під час попереднього перегляду у грудні 2024 року. За його словами, бізнесу не доведеться постійно збирати папери, а підтверджувати статус раз на півтора року в умовах війни — це цілком справедливий та виправданий крок.

Крім того, міністр спростував чутки щодо падіння української економіки. Він наголосив, що минулого року ВВП країни зріс майже на 2%, а реальна середня зарплата українців, навіть з урахуванням інфляції, збільшилася на 7%.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що забронювати можна лише тих працівників, які ще не потрапили на службу. Щойно військовозобов'язаний опиняється в навчальному центрі та починає базову військову підготовку, він офіційно набуває статусу військовослужбовця. Після цього оформити бронювання вже неможливо.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Світлану Круторогову повідомляв, що під час воєнного стану деякі військовозобов'язані можуть отримати бронювання. У такому разі, доки діятиме бронь, до війська їх не призовуть. Щоправда, є низка підстав, через які можуть відмовити у бронюванні.