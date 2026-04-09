ВОС 999 не зашкодить бронюванню від мобілізації в Україні

Застосунок "Резерв+", де відображаються ВОС і факт розшуку.

Військово-облікова спеціальність "солдат резерву" не може стати перешкодою для отримання бронювання на роботі. Ця спеціальність не є тотожною перебування у оперативному резерві. А от розшук ТЦК, на відміну від ВОС 999, є проблемою для працівника критично важливого підприємства.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікова спеціальність 999

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Розпочався він 24 лютого 2022 року після того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на українську територію.

Для того, аби забезпечити безперервне і ефективне функціонування вітчизняної економіки, частина підприємств отримала право бронювати своїх працівників. Для цього були визначені так звані підприємства критично важливої інфраструктури.

До юристів звернувся працівник одного із таких підприємств. Він поцікавився, чи зможуть його забронювати на роботі, зважаючи на те, що у його "Резерв+" з’явився запис про військово-облікову спеціальність 999, "солдат резерву". Також чоловік наголосив, що станом на зараз перебуває у розшуку ТЦК.

Читайте також:

ВОС на бронювання не впливає, а розшук є перешкодою

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що дві обставини мають зовсім різний вплив на процес бронювання. Так, військово-облікова спеціальність "солдат резерву" не є перешкодою для бронювання, бо вона не дорівнює перебуванню у оперативному резерві.

Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "Щодо ВОС, то для бронювання вона не грає ролі". На цьому ж, як і на проблемності другої обставини, наголосив адвокат Юрій Айвазян: "Ви можете отримати бронь із ВОС 999, проте, для початку Вам потрібно знятися з розшуку ТЦК, або сплативши штраф, або оскарживши розшук".

Дерій також зазначив, що факт розшуку, на відміну від спеціальності "солдат резерву", є реальною перешкодою для отримання броні: "На жаль, поки у Вас в "Резерв+" є порушення правил військового обліку та розшук, то Вас не зможуть забронювати. Тому Вам потрібно буде сплатити штраф 8500 грн через "Резерв+", або оскаржувати розшук у судовому порядку".

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників. Це право стосується навіть тих співробітників, які мали скасований нині статус "обмежено придатний". Придатність до військової служби жодним чином не впливає процес бронювання.

Бронювання працівників критично важливих підприємств не є автоматичним процесом. Нова бронь має з'явитися протягом 72 годин, як це передбачено Постановою КМУ №76.