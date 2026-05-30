Подтверждение статуса критичности: какой дедлайн для предприятий

Военный билет. Фото иллюстративное: today.ua

Украинские предприятия должны подтвердить свой статус критичности по новым правилам для бронирования работников. На прохождение этой процедуры бизнесу официально выделили три месяца — до 1 сентября. В Минэкономики надеются, что процесс пройдет гладко, поскольку компании уже имеют готовые пакеты документов и понимают сам механизм.

Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 29 мая заявил министр экономики Алексей Соболев, передает Новини.LIVE.

Новые правила бронирования

Чиновник отметил, что для компаний подтверждение статуса критичности — уже не новый процесс, поэтому процедура продлится не дольше, чем во время предыдущего пересмотра в декабре 2024 года. По его словам, бизнесу не придется постоянно собирать бумаги, а подтверждать статус раз в полтора года в условиях войны — это вполне справедливый и оправданный шаг.

Кроме того, министр опроверг слухи о падении украинской экономики. Он отметил, что в прошлом году ВВП страны вырос почти на 2%, а реальная средняя зарплата украинцев, даже с учетом инфляции, увеличилась на 7%.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что забронировать можно только тех работников, которые еще не попали на службу. Как только военнообязанный оказывается в учебном центре и начинает базовую военную подготовку, он официально приобретает статус военнослужащего. После этого оформить бронирование уже невозможно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Светлану Круторогову сообщал, что во время военного положения некоторые военнообязанные могут получить бронирование. В таком случае, пока будет действовать бронь, в армию их не призовут. Правда, есть ряд оснований, по которым могут отказать в бронировании.