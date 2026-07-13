Придатність до служби в тилових частинах: чому такі особи потрапляють в морпіхи

Українські морпіхи на фронті. Фото: 36 ОБрМП. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни, придатні до служби у частинах забезпечення, ВВНЗ чи ТЦК, не повинні потрапляти до бойових бригад. Але у деяких випадках трапляється, що такі громадяни після мобілізацію потрапляють навіть у морську піхоту. Юристи пояснили, як це формально може відбуватися.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Висновки ВЛК

Придатність громадянина до військової служби визначають військово-лікарські комісії. За результатами ВЛК особа може бути визнана придатною чи непридатною до служби в ЗСУ.

Крім того, серед тих військовозобов’язаних, які були визнані придатними, існують різні градації. Так, ті громадяни, які не мають жодних проблем зі здоров’ям, визнаються безумовно придатними до служби, зокрема, і у бойових бригадах.

Також громадянин може бути визнаний придатним до служби у тилових частинах. Після мобілізації ці особи можуть бути зараховані до підрозділів забезпечення, територіальних центрів комплектування чи військових вишів.

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Часткова придатність та морська піхота

До юристів звернувся громадянин, який на ВЛК отримав статус "придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, навчальних центрах тощо". Але, зазначив чоловік, його зарахували до підрозділу морської піхоти.

Військовослужбовець пояснив, що він зараз є сапером відділення механізованих мостів інженерно-дорожнього взводу інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення. Громадянин поцікавився, чи мало командування право на таке кадрове рішення.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Командування може стверджувати, що інженерно-дорожній взвод належить до підрозділів оперативного забезпечення, а тому посада сапера формально відповідає дозволеному переліку. Проте, залишається пряме застереження про непридатність до служби в морській піхоті. Якщо інженерно-технічна рота та група інженерного забезпечення входять до складу тієї самої військової частини морської піхоти, то, на мою думку, просте призначення на іншу посаду всередині цієї частини не усуває невідповідність висновку ВЛК. Додатково фактичне перебування протягом місяця "в лісах", польові виходи, робота сапером і можливе залучення до виконання бойових завдань можуть підтверджувати, що йдеться не про тилову посаду з умовами служби, передбаченими висновком ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що військовий, придатний до служби у тилових частинах, може потрапити на фронт добровільно.

На військово-лікарській комісії військовозобов’язаний громадянин може бути визнаний придатним до служби як у бойових підрозділах, так і у тилових військових частинах. За власного бажання такий військовий може спробувати перевестись з тилу на фронт. Але для цього потрібна згода командира частини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи посилають чоловіків віком 50+ на фронт.

Військовозобов’язані громадяни, старші 50 років, формально підпадають під мобілізацію. Але на практиці в 2026 році навряд чи посилатимуть у бойові підрозділи. Це, скоріш за все, будуть підрозділи забезпечення.