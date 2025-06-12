Відстрочка для навчання після ЗСУ - як отримати

Солдати-строковики. Фото: "АрміяInform"

Громадяни, які після строкової служби вступають до вишів, мають право на відстрочку для навчання. Але для цього їм потрібно із резервістів перекваліфікуватися у військовозобов’язаних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Резервіст має право на відстрочку для навчання

До юристів звернулася мати колишнього військовослужбовця строкової служби, який після завершення служби вступив на навчання до вишу — і хоче оформити відстрочку.

Як зарахований у оперативний резерв він не може цього зробити, але юрист Владислав Дерій пояснив, що є шлях для оформлення відстрочки навіть у такій ситуації.

"Вашому сину потрібно подати рапорт командиру частини, де він проходив строкову службу, із вимогою виключити сина з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслив юрист.

Куди звертатися після рапорту командиру частини

Після цього громадянин повинен відвідати територіальний центр комплектування.

"Потім потрібно звернутися до ТЦК із заявою про взяття на військовий облік військовозобов'язаних та заявою про оформлення відстрочки на підставі навчання", — пояснив Дерій.

Він додав: "Якщо командир або ТЦК проявляють бездіяльність — потрібно звертатись до суду".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти можуть втратити відстрочку найближчим часом.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК проігнорувати відстрочку для студента.