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Главная Мобилизация После ВСУ на обучение — куда обращаться за отсрочкой

После ВСУ на обучение — куда обращаться за отсрочкой

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Дата публикации 12 июня 2025 12:20
Отсрочка для обучения после ВСУ - как получить
Солдаты-срочники. Фото: "АрміяInform"
Ключові моменти Резервист имеет право на отсрочку для обучения Куда обращаться после рапорта командиру части

Граждане, которые после срочной службы поступают в вузы, имеют право на отсрочку для обучения. Но для этого им нужно из резервистов переквалифицироваться в военнообязанных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Резервист имеет право на отсрочку для обучения

К юристам обратилась мать бывшего военнослужащего срочной службы, который после завершения службы поступил на обучение в вуз — и хочет оформить отсрочку.

Как зачисленный в оперативный резерв он не может этого сделать, но юрист Владислав Дерий объяснил, что есть путь для оформления отсрочки даже в такой ситуации.

"Вашему сыну нужно подать рапорт командиру части, где он проходил срочную службу, с требованием исключить сына из военного оперативного резерва и освободить от службы в военном резерве в связи с возникновением обстоятельств, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул юрист.

Куда обращаться после рапорта командиру части

После этого гражданин должен посетить территориальный центр комплектования.

"Затем нужно обратиться в ТЦК с заявлением о постановке на воинский учет военнообязанных и заявлением об оформлении отсрочки на основании обучения", — пояснил Дерий.

Он добавил: "Если командир или ТЦК проявляют бездействие — нужно обращаться в суд".

Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты могут потерять отсрочку в ближайшее время.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК проигнорировать отсрочку для студента.

студенты учеба отсрочка ТЦК и СП срочники
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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