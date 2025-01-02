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Начало БОВП — кого она не коснется в 2025 году

2 января 2025 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базовая общая военная подготовка – кто не будет проходить БОВП в 2025 году
Процесс подготовки военнообязанных. Фото: Militarnyi
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Базовая общая военная подготовка в украинских вузах начнется в 2025 году. Но студентов первых курсов этот процесс не будет касаться.

Об этом рассказывал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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БОВП вместо срочной службы

В Украине в 2024 году отменили срочную службу. Вместо нее введена базовая общая военная подготовка.

Процесс базовой всеобщей военной подготовки начнется осенью 2025 года.

Сейчас министерство обороны и министерство образования и науки готовят инструкторов для БОВП для студентов украинских вузов.

Кто не будет проходить срочную службу

Заместитель главы МОН Михаил Винницкий отметил, что процесс БОВП не будет затрагивать студентов первого курса.

"Вероятно, будут начинать обязательный курс общевойсковой подготовки на 2-м году обучения, а завершать на 3-м. Относительно других категорий студентов будут возможности приобщиться в процессе", — подчеркнул Винницкий.

Напомним, мы раньше писали, кто обязательно должен пройти БОВП.

Добавим, мы сообщали, что в Украине увеличили срок БОВП.

Минобороны студенты военнообязанные военная подготовка БОВП

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