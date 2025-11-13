Коли мобілізованих відправляють на фронт — відповідь інструктора

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Серед українців ширяться чутки, що мобілізованих одразу відправляють на фронт. Насправді така інформація є міфом.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив інструктор 157-ї окремої механізованої бригади, старший сержант Ігор Сидорець.

Коли мобілізованих відправляють на фронт

За словами військового, після ТЦК людину, відправляють до навчального центру. На передову її не везуть. Можуть доставити хіба що у бригаду, де проходитиме військова підготовка, яка триватиме 51 день: 45 начальних днів і шість вихідних.

"Без базової загальновійськової підготовки людину не можуть ввести в бойовий і чисельний склад сил і засобів, допустити до виконання бойових завдань. Це протизаконно", — наголосив Ігор Сидорець.

Також він додав, що навіть після відправки у бригаду на передову новобранець може не потрапити. Тих, кого нещодавно мобілізували, за можливості відправляють на додаткову підготовку за конкретним військовим фахом.

"Є ще й таке поняття як адаптація. Коли військовослужбовець повертається до себе в підрозділ, виходить у зону виконання завдань і там протягом двох тижнів відбувається залагодження, адаптація", — пояснив старший сержант.

Нагадаємо, безхатькі в Україні теж підлягають мобілізації. Якщо людина придатна до служби, має вона житло чи місце реєстрації — неважливо.

Раніше військовий експерт Іван Ступак пояснив, чи можлива мобілізація до останнього українця. Наразі повна мобілізація є лише теоретичним сценарієм.