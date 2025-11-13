Когда мобилизованных отправляют на фронт — ответ инструктора

Дальнейшая судьба мобилизованных — как быстро попадают на фронт
Среди украинцев ходят слухи, что мобилизованных сразу отправляют на фронт. На самом деле такая информация является мифом.
Об этом в интервью OBOZ.UA заявил инструктор 157-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Игорь Сидорец.
Когда мобилизованных отправляют на фронт
По словам военного, после ТЦК человека, отправляют в учебный центр. На передовую его не везут. Могут доставить разве что в бригаду, где будет проходить военная подготовка, которая продлится 51 день: 45 учебных дней и шесть выходных.
"Без базовой общевойсковой подготовки человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств, допустить к выполнению боевых задач. Это противозаконно", — подчеркнул Игорь Сидорец.
Также он добавил, что даже после отправки в бригаду на передовую новобранец может не попасть. Тех, кого недавно мобилизовали, по возможности отправляют на дополнительную подготовку по конкретной военной специальности.
"Есть еще и такое понятие как адаптация. Когда военнослужащий возвращается к себе в подразделение, выходит в зону выполнения задач и там в течение двух недель происходит улаживание, адаптация", — объяснил старший сержант.
Напомним, бездомные в Украине тоже подлежат мобилизации. Если человек пригоден к службе, имеет он жилье или место регистрации — неважно.
Ранее военный эксперт Иван Ступак объяснил, возможна ли мобилизация до последнего украинца. Сейчас полная мобилизация является только теоретическим сценарием.
Читайте Новини.LIVE!