Когда мобилизованных отправляют на фронт — ответ инструктора

Среди украинцев ходят слухи, что мобилизованных сразу отправляют на фронт. На самом деле такая информация является мифом.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил инструктор 157-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Игорь Сидорец.

Когда мобилизованных отправляют на фронт

По словам военного, после ТЦК человека, отправляют в учебный центр. На передовую его не везут. Могут доставить разве что в бригаду, где будет проходить военная подготовка, которая продлится 51 день: 45 учебных дней и шесть выходных.

"Без базовой общевойсковой подготовки человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств, допустить к выполнению боевых задач. Это противозаконно", — подчеркнул Игорь Сидорец.

Также он добавил, что даже после отправки в бригаду на передовую новобранец может не попасть. Тех, кого недавно мобилизовали, по возможности отправляют на дополнительную подготовку по конкретной военной специальности.

"Есть еще и такое понятие как адаптация. Когда военнослужащий возвращается к себе в подразделение, выходит в зону выполнения задач и там в течение двух недель происходит улаживание, адаптация", — объяснил старший сержант.

