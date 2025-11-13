Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Дальнейшая судьба мобилизованных — как быстро попадают на фронт

Дальнейшая судьба мобилизованных — как быстро попадают на фронт

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 04:30
обновлено: 06:24
Когда мобилизованных отправляют на фронт — ответ инструктора
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Среди украинцев ходят слухи, что мобилизованных сразу отправляют на фронт. На самом деле такая информация является мифом.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил инструктор 157-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Игорь Сидорец.

Реклама
Читайте также:

Когда мобилизованных отправляют на фронт

По словам военного, после ТЦК человека, отправляют в учебный центр. На передовую его не везут. Могут доставить разве что в бригаду, где будет проходить военная подготовка, которая продлится 51 день: 45 учебных дней и шесть выходных.

"Без базовой общевойсковой подготовки человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств, допустить к выполнению боевых задач. Это противозаконно", — подчеркнул Игорь Сидорец.

Также он добавил, что даже после отправки в бригаду на передовую новобранец может не попасть. Тех, кого недавно мобилизовали, по возможности отправляют на дополнительную подготовку по конкретной военной специальности.

"Есть еще и такое понятие как адаптация. Когда военнослужащий возвращается к себе в подразделение, выходит в зону выполнения задач и там в течение двух недель происходит улаживание, адаптация", — объяснил старший сержант.

Напомним, бездомные в Украине тоже подлежат мобилизации. Если человек пригоден к службе, имеет он жилье или место регистрации — неважно.

Ранее военный эксперт Иван Ступак объяснил, возможна ли мобилизация до последнего украинца. Сейчас полная мобилизация является только теоретическим сценарием.

мобилизация военнообязанные фронт ситуация на фронте
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации