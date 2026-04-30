Головна Мобілізація Подоляк: Людей до служби потрібно мотивувати грошима

Подоляк: Людей до служби потрібно мотивувати грошима

Дата публікації: 30 квітня 2026 19:02
Людям потрібно дати соцгарантії: Подоляк про мотивацію до служби
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець назвав головний інструмент для мотивації людей долучатися до війська. За його словами, йдеться про фінансову сторону питання. Посадовець переконаний, що люди мають отримати соціальні гарантії, аби вони були готові піти захищати Україну.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком вийде на YouTube-каналі Новини.LIVE 30 квітня о 21:00.

Подоляк про мотивацію людей до служби

За словами Подоляка, сьогодні ТЦК вирішують проблему мобілізації, яка дуже необхідна державі. Водночас з іншого боку центри комплектування створюють "негативний емоційний фон".

"Все це негативно виглядатиме до моменту, поки ми не зрозуміємо, дві речі. Війна — це непопулярно, мобілізація — це вкрай непопулярно. І, безумовно, там будуть ексцеси і інциденти. Але кожен треба розбирати окремо. І було б бажано, щоб правоохоронні органи все ж таки розібрали, вийшли і сказали. Друга складова, дуже важлива. Все це непопулярно, але працює тільки одна технологія — фінансування. Тобто людям маємо давати великі соціальні гарантії", — 

Як пояснив Подоляк, тим, хто рекрутується, виплати мають бути швидкими й великими. Люди повинні розуміти, що вони та їхні сім'ї будуть мати компенсації.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, головними темами інтерв'ю з радником Офісу Президента Михайлом Подоляком стали завершення війни в Україні та результати далекобійних ударів по об'єктах РФ. Крім того, йшлося про реформу системи ТЦК та легалізацію зброї в Україні.

Також ми писали про те, деякі відстрочки від мобілізації продовжуються автоматично. У Міноборони пояснили, що це стосується тих, у кого підстави для відстрочки не втратили актуальність і їх можна підтвердити через державні реєстри.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
