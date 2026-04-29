У Міноборони відповіли, коли відстрочка продовжується автоматично
Більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Відтак військовозобов'язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звернення. Оновлений актуальний статус відображається у застосунку Резерв+.
Про це розповіли у Міноборони, передає Новини.LIVE.
Автоматична відстрочка від мобілізації
Відстрочка від мобілізації продовжиться у двох випадках. Зокрема, якщо підстави для неї не втратили актуальність та система може підтвердити їх через державні реєстри.
У 2026 році відстрочка від мобілізації автоматично продовжується для таких категорій громадян:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових із дитиною;
- батьки трьох і більше дітей;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону;
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
- опікуни людини, яку визнано недієздатною;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл;
- люди після однорічного контракту 18-25;
- автоматичне продовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.
Після того, як відбулося автопродовження відстрочки, військовозобов'язаний отримає сповіщення в Резерв+. У розділі "Сервіси" потрібно відкрити розширені дані з реєстру й там з'явиться нова дата дії відстрочки.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Відтак, військовозобов'язані мають й надалі перебувати на обліку в ТЦК, носити при собі військові документи, щороку проходити медогляд та з'являтися за повістками у визначений час.
Також ми писали про те, що для оформлення відстрочки через ЦНАП потрібно мати при собі оригінали відповідних документів. Однак їх не залишають у центрі надання адмінпослуг. Їх мають відсканувати і в електронному вигляді передати до ТЦК.