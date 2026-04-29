Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У Міноборони відповіли, коли відстрочка продовжується автоматично

У Міноборони відповіли, коли відстрочка продовжується автоматично

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 18:46
Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Відтак військовозобов'язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звернення. Оновлений актуальний статус відображається у застосунку Резерв+.

Про це розповіли у Міноборони, передає Новини.LIVE.

Автоматична відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації продовжиться у двох випадках. Зокрема, якщо підстави для неї не втратили актуальність та система може підтвердити їх через державні реєстри.

У 2026 році відстрочка від мобілізації автоматично продовжується для таких категорій громадян:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових із дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону;
  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл;
  • люди після однорічного контракту 18-25;
  • автоматичне продовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.

Після того, як відбулося автопродовження відстрочки, військовозобов'язаний отримає сповіщення в Резерв+. У розділі "Сервіси" потрібно відкрити розширені дані з реєстру й там з'явиться нова дата дії відстрочки.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Відтак, військовозобов'язані мають й надалі перебувати на обліку в ТЦК, носити при собі військові документи, щороку проходити медогляд та з'являтися за повістками у визначений час.

Також ми писали про те, що для оформлення відстрочки через ЦНАП потрібно мати при собі оригінали відповідних документів. Однак їх не залишають у центрі надання адмінпослуг. Їх мають відсканувати і в електронному вигляді передати до ТЦК.

Міноборони мобілізація відстрочка
Ольга Антоновська
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації