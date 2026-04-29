У Міноборони відповіли, коли відстрочка продовжується автоматично

Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Відтак військовозобов'язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звернення. Оновлений актуальний статус відображається у застосунку Резерв+.

Про це розповіли у Міноборони, передає Новини.LIVE.

Автоматична відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації продовжиться у двох випадках. Зокрема, якщо підстави для неї не втратили актуальність та система може підтвердити їх через державні реєстри.

У 2026 році відстрочка від мобілізації автоматично продовжується для таких категорій громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових із дитиною;

батьки трьох і більше дітей;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл;

люди після однорічного контракту 18-25;

автоматичне продовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.

Після того, як відбулося автопродовження відстрочки, військовозобов'язаний отримає сповіщення в Резерв+. У розділі "Сервіси" потрібно відкрити розширені дані з реєстру й там з'явиться нова дата дії відстрочки.

