Подоляк: Людей к службе нужно мотивировать деньгами

Подоляк: Людей к службе нужно мотивировать деньгами

Дата публикации 30 апреля 2026 19:02
Людям нужно дать соцгарантии: Подоляк о мотивации к службе
Михаил Подоляк. Фото: Новости.LIVE

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец назвал главный инструмент для мотивации людей участвовать в армии. По его словам, речь идет о финансовой стороне вопроса. Чиновник убежден, что люди должны получить социальные гарантии, чтобы они были готовы пойти защищать Украину.

Полное интервью с Михаилом Подоляком выйдет на YouTube-канале Новини.LIVE 30 апреля в 21:00.

Подоляк о мотивации людей к службе

По словам Подоляка, сегодня ТЦК решают проблему мобилизации, которая очень необходима государству. В то же время с другой стороны центры комплектования создают "негативный эмоциональный фон".

"Все это негативно будет выглядеть до момента, пока мы не поймем, две вещи. Война — это непопулярно, мобилизация — это крайне непопулярно. И, безусловно, там будут эксцессы и инциденты. Но каждый надо разбирать отдельно. И было бы желательно, чтобы правоохранительные органы все же разобрали, вышли и сказали. Вторая составляющая, очень важная. Все это непопулярно, но работает только одна технология — финансирование. То есть людям должны давать большие социальные гарантии", — сказал советник Офиса Президента.

Как пояснил Подоляк, тем, кто рекрутируется, выплаты должны быть быстрыми и большими. Люди должны понимать, что они и их семьи будут иметь компенсации.

Как сообщали Новини.LIVE, главными темами интервью с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком стали завершение войны в Украине и результаты дальнобойных ударов по объектам РФ. Кроме того, речь шла о реформе системы ТЦК и легализации оружия в Украине.

Также мы писали о том, некоторые отсрочки от мобилизации продлеваются автоматически. В Минобороны объяснили, что это касается тех, у кого основания для отсрочки не потеряли актуальность и их можно подтвердить через государственные реестры.

Михаил Подоляк выплаты мобилизация
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
