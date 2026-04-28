Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Сплата штрафу ТЦК через "Резерв+": три проблеми для громадян

Сплата штрафу ТЦК через "Резерв+": три проблеми для громадян

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 20:00
Сплата штрафу ТЦК через Резерв+: три проблеми для громадян
Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може отримати штраф від ТЦК. Штраф цей сплатити зараз можливо через застосунок "Резерв+". Але у такому випадку у громадянина може виникнути ціла низка проблем.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ТЦК і штрафи

Територіальний центр комплектування має право застосовувати щодо порушників військового обліку різноманітні санкції. Першою із яких є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Після того, як порушник не сплатив у встановлений законом штраф, до нього може бути застосована наступна санкція. Це оголошення відповідного громадянина у розшук.

Військовозобов’язаний громадянин може ініціювати процедуру скасування розшуку, сплативши штраф, накладений ТЦК. Та у процесі сплати штрафу може зіткнутися із проблемами.

Читайте також:

Проблеми під час сплати штрафу через "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю сплати штрафу ТЦК через застосунок "Резерв+". Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що зараз це можна зробити, система надає таке право.

Але, додав юрист, з цим варіантом існує ціла низка проблем. Айвазян зазначив: "Незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного й повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається".

Крім того, додав Юрій Айвазян, у багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку за повістці дійсно зникає запис про порушення, проте майже одразу може з'явитися запис вже про інше правопорушення. Існує ще одна проблема, підкреслив Айвазян: "В деяких випадках просто не надходить постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, в якій зазначені реквізити для сплати штрафу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто. 

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як громадянину можна дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Одним з найпростіших способів є особистий візит до ТЦК за місцем реєстрації, де мають надати інформацію про наявність штрафу, його розмір та причину. Також це можна зробити онлайн за допомогою різноманітних сервісів, зокрема, YouControl.

штраф військовий облік Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації