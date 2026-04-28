Сплата штрафу ТЦК через "Резерв+": три проблеми для громадян

Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку.

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може отримати штраф від ТЦК. Штраф цей сплатити зараз можливо через застосунок "Резерв+". Але у такому випадку у громадянина може виникнути ціла низка проблем.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ТЦК і штрафи

Територіальний центр комплектування має право застосовувати щодо порушників військового обліку різноманітні санкції. Першою із яких є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Після того, як порушник не сплатив у встановлений законом штраф, до нього може бути застосована наступна санкція. Це оголошення відповідного громадянина у розшук.

Військовозобов’язаний громадянин може ініціювати процедуру скасування розшуку, сплативши штраф, накладений ТЦК. Та у процесі сплати штрафу може зіткнутися із проблемами.

Проблеми під час сплати штрафу через "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю сплати штрафу ТЦК через застосунок "Резерв+". Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що зараз це можна зробити, система надає таке право.

Але, додав юрист, з цим варіантом існує ціла низка проблем. Айвазян зазначив: "Незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного й повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається".

Крім того, додав Юрій Айвазян, у багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку за повістці дійсно зникає запис про порушення, проте майже одразу може з'явитися запис вже про інше правопорушення. Існує ще одна проблема, підкреслив Айвазян: "В деяких випадках просто не надходить постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, в якій зазначені реквізити для сплати штрафу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як громадянину можна дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Одним з найпростіших способів є особистий візит до ТЦК за місцем реєстрації, де мають надати інформацію про наявність штрафу, його розмір та причину. Також це можна зробити онлайн за допомогою різноманітних сервісів, зокрема, YouControl.