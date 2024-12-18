Случаи СОЧ среди военных — Подоляк назвал причины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым военные осуществляют самовольное оставление части. В частности, речь идет о дефиците оружия.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью для Новини.LIVE в среду, 18 декабря.

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Подоляк отметил, что многие воины идут в СОЧ из-за дефицита оружия и неуверенности в его своевременной доставке.

Среди других причин также бывают проблемы в качестве управления на среднем или высшем уровне, сложные социальные отношения и прочее.

"Для улучшения ситуации необходимо внедрить материальные стимулы, четкие выплаты и социальные гарантии для людей, а также восстановить для военной вертикали всю инфраструктуру правоохранительных органов, в частности, прокуратуры и полиции", — добавил Подоляк.

Напомним, Подоляк остро высказался по поводу идеи снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

Также советник руководителя ОП отметил, что ситуация в 211-й бригаде ВСУ критическая и, по его мнению, она негативно влияет на имидж Украины.