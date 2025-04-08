Подружжя в ЗСУ — коли дружина може звільнитися з армії

Подружжя українських військовослужбовців. Фото: ОК "Південь"

Жінка-військовослужбовиця має право звільнитися з лав ЗСУ, якщо її чоловік теж військовий і вони мають спільну неповнолітню дитину. Якщо ж дитина від попереднього шлюбу має цивільного батька, звільнитися із ЗСУ жінка не зможе.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Чоловік і дружина в Збройних силах України

До юристів звернувся військовослужбовець, який розповів, що його дружина — яка має неповнолітню дитину від попереднього шлюбу — також проходить службу в Збройних силах України.

Громадянин поцікавився, чи має дружина право у такій ситуації звільнитися з лав ЗСУ для догляду за дитиною.

Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив, коли таке звільнення можливе.

"Це можливо лише у випадку наявності у Вас спільної неповнолітньої дитини", — підкреслив юрист, пояснивши, що у дитини є батько, який не служить у Збройних силах і може про неї подбати.

Вихід із ситуації для подружжя військових

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, що можна зробити у такій ситуації.

"Це буде можливо, якщо Ви усиновите дитину", — відповів він військовослужбовцю.

Додамо, що навіть після усиновлення, тобто появи спільної неповнолітньої дитини, право на звільнення отримає лише дружина, яка служить у ЗСУ, але не чоловік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини є чинним для звільнення зі Збройних сил України в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як знятися з обліку в ТЦК після звільнення з армії за станом здоров’я.