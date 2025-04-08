Супруги в ВСУ - когда жена может уволиться из армии

Супруги — украинские военнослужащие. Фото: ОК "Південь"

Женщина-военнослужащая имеет право уволиться из рядов ВСУ, если ее муж тоже военный и они имеют общего несовершеннолетнего ребенка. Если же ребенок от предыдущего брака имеет гражданского отца, уволиться из ВСУ женщина не сможет.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратился военнослужащий, который рассказал, что его жена — которая имеет несовершеннолетнего ребенка от предыдущего брака — также проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Гражданин поинтересовался, имеет ли жена право в такой ситуации уволиться из рядов ВСУ по уходу за ребенком.

Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, когда такое увольнение возможно.

"Это возможно только в случае наличия у Вас общего несовершеннолетнего ребенка", — подчеркнул юрист, объяснив, что у ребенка есть отец, который не служит в Вооруженных силах и может о нем позаботиться.

Выход из ситуации для супругов военных

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, что можно сделать в такой ситуации.

"Это будет возможно, если Вы усыновите ребенка", — ответил он военнослужащему.

Добавим, что даже после усыновления, то есть появления общего несовершеннолетнего ребенка, право на увольнение получит только жена, которая служит в ВСУ, но не муж.

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