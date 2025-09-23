Відео
Головна Мобілізація ВЛК для військового — що має бути вказане в рапорті

ВЛК для військового — що має бути вказане в рапорті

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 12:20
Військово-лікарська комісія для військового — що має вказати військовослужбовець в рапорті
Військовий на ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Якщо військовослужбовець має проблеми зі здоров’ям і проходить лікування, він може отримати направлення на військово-лікарську комісію. Підставою для рапорту є призначення і висновки його лікаря.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Рапорт на ВЛК — чи достатньо лікарських записів

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів мобілізації, але вона стосується не тільки військовозобов’язаних.

Право на військово-лікарську комісію мають і чинні військовослужбовці.

До юристів звернувся такий військовий, він поцікавився, чи достатньо йому для того, аби подати рапорт на ВЛК, виписки лікаря.

"В принципі так, цього достатньо для рапорту", — запевнив військовослужбовця адвокат Юрій Айвазян.

Чому військовослужбовець може вимагати ВЛК

Юрист наголосив, що у ситуації, коли військовослужбовець проходив лікування, усі висновки лікаря є тим документом, на який можна спиратися, вимагаючи ВЛК.

"Оскільки Ви маєте медичний висновок, який свідчить про зміни у Вашому стані здоров'я, Ви потребуєте проходження ВЛК задля визначення ступеню придатності для проходження військової служби", — підкреслив Айвазян.

Якщо військово-лікарська комісія визнає військовослужбовця непридатним до військової служби через ці зміни у стані здоров’я, його повинні звільнити зі Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким може бути, згідно із законодавством, строк проходження ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
