Військово-лікарська комісія для військового — що має вказати військовослужбовець в рапорті

Якщо військовослужбовець має проблеми зі здоров’ям і проходить лікування, він може отримати направлення на військово-лікарську комісію. Підставою для рапорту є призначення і висновки його лікаря.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Рапорт на ВЛК — чи достатньо лікарських записів

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів мобілізації, але вона стосується не тільки військовозобов’язаних.

Право на військово-лікарську комісію мають і чинні військовослужбовці.

До юристів звернувся такий військовий, він поцікавився, чи достатньо йому для того, аби подати рапорт на ВЛК, виписки лікаря.

"В принципі так, цього достатньо для рапорту", — запевнив військовослужбовця адвокат Юрій Айвазян.

Чому військовослужбовець може вимагати ВЛК

Юрист наголосив, що у ситуації, коли військовослужбовець проходив лікування, усі висновки лікаря є тим документом, на який можна спиратися, вимагаючи ВЛК.

"Оскільки Ви маєте медичний висновок, який свідчить про зміни у Вашому стані здоров'я, Ви потребуєте проходження ВЛК задля визначення ступеню придатності для проходження військової служби", — підкреслив Айвазян.

Якщо військово-лікарська комісія визнає військовослужбовця непридатним до військової служби через ці зміни у стані здоров’я, його повинні звільнити зі Збройних сил України.

