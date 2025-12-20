Повторная ВВК - когда возможно, если ухудшилось состояние здоровья

Очередь на ВВК. Фото: "Кременчуцький ТелеграфЪ"

Военнообязанный гражданин имеет право самостоятельно инициировать новую военно-врачебную комиссию для уточнения актуального состояния здоровья и пригодности к военной службе. Но все зависит от времени, которое прошло от предыдущей ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Время от предыдущей ВВК

Военно-врачебная комиссия — это один из основных элементов процесса всеобщей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что после ВВК, на которой он был признан годным, у него серьезно ухудшилось состояние здоровья.

Мужчина поинтересовался, как он может пройти новую ВВК для подтверждения актуального состояния.

Комментируя эту ситуацию, юрист Владислав Дерий объяснил, что все будет зависеть от того, сколько времени прошло от предыдущей военно-врачебной комиссии.

Два варианта — самостоятельный и через ТЦК

"Если ВВК была пройдена менее года назад, то единственным способом получить направление на ВВК является обращение к руководителю ТЦК", — отметил юрист.

Дерий прокомментировал другой вариант, который предоставляет больше прав самому военнообязанному.

"Если ВВК Вы прошли более года назад, то можете сформировать направление на ВВК через "Резерв+", — отметил юрист.

