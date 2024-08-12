Мобілізація в Україні — чи каратимуть чоловіків за багаторічне непроходження ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації, окрім обов'язкового оновлення військово-облікових даних, військовозобов'язані чоловіки повинні раз на рік проходити військово-лікарську комісію. У мирний час це необхідно робити раз на п'ять років. Проте, є громадяни, які багато років не проходили ВЛК.

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Багаторічне непроходження ВЛК — чи чекати покарання

За словами правозахисниці, військовозобов'язану особу не оштрафують, якщо вона не проходила ВЛК за власною ініціативою. Тобто, ТЦК та СП не направляли її на медкомісію. Зокрема, штраф не можна буде стягнути, якщо українець не проходить лікарську комісію навіть п'ять та більше років.

"Це означає, що ініціатором проходження ВЛК має бути не сам військовозобов'язаний, а ТЦК та СП. Якщо ТЦК та СП не намагалось направити військовозобов'язаного на ВЛК, про порушення з боку військовозобов'язаного щодо несвоєчасного проходження ВЛК говорити невірно!" — пояснила Тарасенко.

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Коли можуть виписати штраф за непроходження ВЛК

Дар'я Тарасенко наголосила, якщо ТЦК та СП вручив військовозобов'язаній особі направлення на ВЛК, то вона зобов'язана явитися у строки, що зазначені в отриманих документах для проходження медичного огляду.

Якщо ж громадянин проігнорував це направлення, то може бути виписано штраф й він буде правомірним. Розмір штрафу станом на 2024 рік складає від 17 000 грн до 25 500 грн. Військовозобов'язана особа має сплати цю суму протягом 15 днів.

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