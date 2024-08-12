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Наказание за многолетнее непрохождение ВВК — адвокат рассказала, чего ожидать

12 августа 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — будут ли наказывать мужчин за многолетнее не прохождение ВВК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации, кроме обязательного обновления военно-учетных данных, военнообязанные мужчины должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию. В мирное время это нужно делать раз в пять лет. Однако есть граждане, которые много лет не проходили ВВК.

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Будут ли наказывать мужчин за многолетнее непрохождение ВВК, объяснила адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram-канале.

Многолетнее непрохождение ВВК — ждать ли наказания

По словам правозащитницы, военнообязанное лицо не оштрафуют, если оно не проходило ВВК по собственной инициативе. То есть ТЦК и СП не направляли его на медкомиссию. В частности, штраф нельзя будет взыскать, если украинец не проходит врачебную комиссию даже пять и более лет.

"Это означает, что инициатором прохождения ВВК должен быть не сам военнообязанный, а ТЦК и СП. Если ТЦК и СП не пыталось направить военнообязанного на ВВК, о нарушениях со стороны военнообязанного по несвоевременному прохождению ВВК говорить неверно!" — объяснила Тарасенко.

 

Когда могут выписать штраф за непрохождение ВЛК
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Когда могут выписать штраф за непрохождение ВВК

Дарья Тарасенко подчеркнула, что если ТЦК и СП вручил военнообязанному лицу направления на ВВК, то он обязан явиться в сроки, указанные в полученных документах для прохождения медицинского осмотра.

Если гражданин проигнорировал это направление, то может быть выписан штраф и он будет правомерным. Размер штрафа по состоянию на 2024 год составляет от 17 000 грн до 25 500 грн. Военнообязанное лицо должно оплатить эту сумму в течение 15 дней.

Ранее мы писали, можно ли пройти ВВК не по месту прописки.

Напомним, мы сообщали, нужно ли проходить ВВК тем, кто оформляет бронь от мобилизации.

Также мы информировали, когда военнообязанных граждан не могут отправить на ВВК, существует два основания.

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