Мобилизация в Украине — будут ли наказывать мужчин за многолетнее не прохождение ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации, кроме обязательного обновления военно-учетных данных, военнообязанные мужчины должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию. В мирное время это нужно делать раз в пять лет. Однако есть граждане, которые много лет не проходили ВВК.

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Многолетнее непрохождение ВВК — ждать ли наказания

По словам правозащитницы, военнообязанное лицо не оштрафуют, если оно не проходило ВВК по собственной инициативе. То есть ТЦК и СП не направляли его на медкомиссию. В частности, штраф нельзя будет взыскать, если украинец не проходит врачебную комиссию даже пять и более лет.

"Это означает, что инициатором прохождения ВВК должен быть не сам военнообязанный, а ТЦК и СП. Если ТЦК и СП не пыталось направить военнообязанного на ВВК, о нарушениях со стороны военнообязанного по несвоевременному прохождению ВВК говорить неверно!" — объяснила Тарасенко.

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Когда могут выписать штраф за непрохождение ВВК

Дарья Тарасенко подчеркнула, что если ТЦК и СП вручил военнообязанному лицу направления на ВВК, то он обязан явиться в сроки, указанные в полученных документах для прохождения медицинского осмотра.

Если гражданин проигнорировал это направление, то может быть выписан штраф и он будет правомерным. Размер штрафа по состоянию на 2024 год составляет от 17 000 грн до 25 500 грн. Военнообязанное лицо должно оплатить эту сумму в течение 15 дней.

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