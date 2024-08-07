Мобілізація в Україні 2024 — чи можна пройти ВВК не за місцем прописки

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Скриншот з відео на Youtube

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Але перед цим головною умовою є проходження військово-лікарської комісії, яка визначає придатність. Досить часто виникають непорозуміння з приводу проходження медкомісії.

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Зокрема виникає питання, чи можна проходити ВЛК у ТЦК та СП не за місцем прописки. Відповідь на нього дав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Так, за словами правознавця, військовозобов'язана особа має пройти військово-лікарську комісію виключно у тому ТЦК та СП, який видав повістку.

Після медичного огляду, за умов, що ВЛК визнала особу придатною до військової служби, їй можуть вручити мобілізаційне розпорядження.

Своєю чергою офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак в інтерв'ю сайту "Главред" зазначила, що в Україні мобілізація на військову службу дозволена незалежно від місця перебування на військовому обліку. Тобто, військовозобов'язаний може бути призваний незалежно від місця реєстрації та фактичного перебування.

При цьому проходження ВЛК відбувається виключно за рішенням начальника ТЦК та СП. А отже людина не може самостійно вирішувати, де їй зручно проходити ВЛК.

Раніше ми писали, коли військовозобов'язаних громадян не можуть відправити на ВЛК, існує дві підстави.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи потрібно проходити ВЛК тим, хто оформлює бронь від мобілізації.

Також ми інформували, що робити, якщо людину незаконно примушуютьпройти ВЛК.