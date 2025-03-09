Самовольное оставление части март 2025 - наказание

Задержанный украинский военнослужащий. Фото: Громадське радіо

Самовольное оставление части считается уголовным правонарушением. За СОЧ, совершенное военнослужащим во время действия военного положения, наказание может достигать десяти лет лишения свободы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В течение полномасштабной войны часть военнослужащих ВСУ совершили самовольное оставление части (СОЧ).

Этот поступок влечет за собой серьезные последствия с точки зрения закона.

"Если Вы не вернетесь добровольно из СОЧ, то Вас ждет уголовная ответственность по статье 407 УКУ", — пояснил гражданину, который поинтересовался последствиями самовольного оставления части, адвокат Юрий Айвазян.

Наказание за СОЧ во время войны

Наказание за СОЧ отличается от ситуации, в которой оно было совершено.

Самым тяжелым наказание будет само в ситуации, когда военнослужащий самовольно оставил свою воинскую часть во время действия военного положения.

Суд имеет право принять в отношении такого военного решение о лишении свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, мы ранее писали о том, как после СОЧ вернуться к службе по упрощенному алгоритму.

Добавим, мы сообщали о том,какое наказание ждет мобилизованного за СОЧ до попадания в учебный центр.