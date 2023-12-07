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Полювання на призовників — в яких областях посилили мобілізацію

7 грудня 2023 05:15
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Дмитро Струк
Редактор
Полювання на призовників — в яких областях посилили мобілізацію
Призовники при вході до ТЦК. Фото: Фото: PannonHírnök
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, призов посилили в Закарпатській та Львівській областях.

Інформація про це з'явилася на порталі "clutch".

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В Україні розширюють мобілізацію. У вказаних вище областях дозволили вручати повістки без супроводу поліції. Крім того, працівнки ТЦК можуть зупиняти чоловіків на вулицях та перевіряти їхні документи.

"Ці рішення були ухвалені регіональними військовими управліннями, попри попередження Мін’юсту. Наразі співробітники ТЦК мають право перевіряти документи громадян на вулиці без допомоги поліції", — йдеться в повідомленні.

На тлі останніх подій в Україні ініціюють численні законопроєкти щодо мобілізації та демобілізації. 

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області військовозобов’язаного, який уже має судимість за ухилення від мобілізації, засудили до чотирьох років позбавлення волі. За словами затриманого, він мав хворобливий стан та не був готовий воювати морально.

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