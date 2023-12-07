Охота на призывников — в каких областях усилили мобилизацию

Призывники при входе в ТЦК. Фото: Фото: Pannon

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В частности, призыв ужесточили в Закарпатской и Львовской областях.

Информация об этом появилась на портале "clutch".

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В каких областях усиливают мобилизацию

В Украине расширяется мобилизация. В вышеуказанных областях разрешили вручать повестки без сопровождения полиции. Кроме того, сотрудники ТЦК могут останавливать мужчин на улицах и проверять их документы.

"Эти решения были приняты региональными военными управлениями, несмотря на предупреждение Минюста. В настоящее время сотрудники ТЦК имеют право проверять документы граждан на улице без помощи полиции", — говорится в сообщении.

На фоне последних событий в Украине инициируют многочисленные законопроекты по мобилизации и демобилизации.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области военнообязанного, уже имеющего судимость за уклонение от мобилизации , приговорили к четырем годам лишения свободы. По словам задержанного, у него было болезненное состояние и не было готово воевать морально.