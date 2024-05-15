Полковник запасу закликає до негайної мобілізації

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: АрміяInform

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив про необхідність негайної мобілізації. Полковник запасу сказав, що військовозобов'язані мають виконувати свій обов'язок.

Про це Віктор Кевлюк розповів в ефірі Radio NV.

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"Єдиний шлях у нас — призвати потрібну кількість людей з тим, щоб принаймні доукомплектувати війська, які зараз задіяні в бойових діях", — підкреслив він.

На запитання щодо можливого застосування "примусу" полковник запасу наголосив на обов'язку виконання військового обов'язку та зазначив, що без примусу не вдасться досягти необхідних результатів.

"Військовий обов’язок — це обов’язок. Тому без примусу тут нічого не станеться", — підкреслив Кевлюк.

Він також висловив переконання, що після вирішення "аварійних проблем з комплектуванням" буде можливо перейти до розвитку мотивації, розбудови комунікації з суспільством та проведення просвітницьких заходів щодо мобілізації.

"Зараз просто на все це реально часу немає. Потрібно рятувати тих, хто тримає фронт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, як штрафні санкції сприятимуть мобілізації.

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