Полковник запасу закликає до негайної мобілізації
Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив про необхідність негайної мобілізації. Полковник запасу сказав, що військовозобов'язані мають виконувати свій обов'язок.
Про це Віктор Кевлюк розповів в ефірі Radio NV.
Мобілізація в Україні
"Єдиний шлях у нас — призвати потрібну кількість людей з тим, щоб принаймні доукомплектувати війська, які зараз задіяні в бойових діях", — підкреслив він.
На запитання щодо можливого застосування "примусу" полковник запасу наголосив на обов'язку виконання військового обов'язку та зазначив, що без примусу не вдасться досягти необхідних результатів.
"Військовий обов’язок — це обов’язок. Тому без примусу тут нічого не станеться", — підкреслив Кевлюк.
Він також висловив переконання, що після вирішення "аварійних проблем з комплектуванням" буде можливо перейти до розвитку мотивації, розбудови комунікації з суспільством та проведення просвітницьких заходів щодо мобілізації.
"Зараз просто на все це реально часу немає. Потрібно рятувати тих, хто тримає фронт", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, як штрафні санкції сприятимуть мобілізації.
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