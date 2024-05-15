Полковник запаса призывает к немедленной мобилизации

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: АрмияInform

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил о необходимости немедленной мобилизации. Полковник запаса сказал, что военнообязанные должны выполнять свой долг.

Об этом Виктор Кевлюк рассказал в эфире Radio NV.

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"Единственный путь у нас — призвать нужное количество людей с тем, чтобы по крайней мере доукомплектовать войска, которые сейчас задействованы в боевых действиях", — подчеркнул он.

На вопрос о возможном применении "принуждения" полковник запаса отметил обязанность выполнения воинского долга и отметил, что без принуждения не удастся достичь необходимых результатов.

"Военный долг — это долг. Поэтому без принуждения здесь ничего не произойдет", — подчеркнул Кевлюк.

Он также выразил убеждение, что после решения "аварийных проблем с комплектованием" будет возможно перейти к развитию мотивации, развитию коммуникации с обществом и проведению просветительских мероприятий по мобилизации.

"Сейчас просто на все это реально времени нет. Надо спасать тех, кто держит фронт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.