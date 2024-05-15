Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Полковник запаса призывает к немедленной мобилизации arrow

Полковник запаса призывает к немедленной мобилизации

15 мая 2024 21:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Полковник запаса призывает к немедленной мобилизации
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: АрмияInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил о необходимости немедленной мобилизации. Полковник запаса сказал, что военнообязанные должны выполнять свой долг.

Об этом Виктор Кевлюк рассказал в эфире Radio NV.

Читайте также:

Мобилизация в Украине

"Единственный путь у нас — призвать нужное количество людей с тем, чтобы по крайней мере доукомплектовать войска, которые сейчас задействованы в боевых действиях", — подчеркнул он.

На вопрос о возможном применении "принуждения" полковник запаса отметил обязанность выполнения воинского долга и отметил, что без принуждения не удастся достичь необходимых результатов.

"Военный долг — это долг. Поэтому без принуждения здесь ничего не произойдет", — подчеркнул Кевлюк.

Он также выразил убеждение, что после решения "аварийных проблем с комплектованием" будет возможно перейти к развитию мотивации, развитию коммуникации с обществом и проведению просветительских мероприятий по мобилизации.

"Сейчас просто на все это реально времени нет. Надо спасать тех, кто держит фронт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

война
Украина
мобилизация
война в Украине
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников