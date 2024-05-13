Нардеп пояснив принцип штрафів за неоновлення даних в ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: АрміяInform

У Верховній Раді рахують, що механізм зі штрафами військовозобов'язаних точно не буде стимулювати підвищення рівня мобілізації в Україні. Проблемою виступає ще й те, що історію про мобілізаційну кампанію уряд інформаційно провалив від самого початку.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" та член парламентського комітету з питань оборони Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf.

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На питання, чи не отримаємо ми постійний потік людей, які будуть сплачувати штрафи за не оновлені дані, політик заявив, що не думає, що це буде системно.

"По-перше, розмір штрафу збільшується. Мова йде про штрафи у розмірі близько 25 тисяч, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, які будуть передбачені. Тож, точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності", — сказав нардеп.

Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені.

"Теж саме рішення ТЦК може бути оскаржене, але все це довгий процес. Не думаю, що ми отримаємо багато судових справ. Змагатися з державою таким чином — це як стріляти собі у голову чи повторити долю тих, хто втопився в Тисі. Тому я не думаю, що буде багато позовів. А людина, яка ухиляється — все одно буде ухилятись", — зауважив він.

Також Федієнко додав, що блокування рахунків прибрали через суспільну реакцію.

"Хтось кинув клич, що після прийняття закону будуть блокувати рахунки: люди почали знімати готівку. А як пішли розмови про обмеження продажу автівок — почали переоформлювати авто. Це теж маркер: ми одразу бачили, як відреагує суспільство. Обмеження прав щодо користування автівкою залишилось, але все інше було прибрано", — резюмував нардеп.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Олександр Федієнко розповів, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного.

Водночас в Міністерстві оборони України попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК, та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.