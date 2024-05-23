Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує логістам

Військовослужбовці полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи логіста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки логіста в полку "Азов"

Логіст має організовувати та планувати логістичні процеси, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі. Також йому потрібно вести необхідну документацію: журнали подорожей, акти прийому та передачі вантажу, реєстраційні папери. Крім цього, в обов'язки логіста входить догляд за транспортом і підтримка його робочого стану, співпраця з відділом закупівлі.

Які вимоги до кандидата на посаду та умови роботи

Людина, яка хоче обійняти посаду логіста в "Азов", повинна мати досвід роботи у сфері логістики, бути організованою, ініціативною та готовою допомагати.

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави саперів, які вміють знаходити й ліквідовувати міни та снаряди. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні психологи з досвідом із надання психологічної допомоги. За місяць роботи на такій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.