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Полку "Азов" потрібні логісти — що робитимуть ці фахівці на фронті та скільки їм платитимуть

23 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує логістам
Військовослужбовці полку "Азов". Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи логіста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки логіста в полку "Азов"

Логіст має організовувати та планувати логістичні процеси, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі. Також йому потрібно вести необхідну документацію: журнали подорожей, акти прийому та передачі вантажу, реєстраційні папери. Крім цього, в обов'язки логіста входить догляд за транспортом і підтримка його робочого стану,  співпраця з відділом закупівлі.

Які вимоги до кандидата на посаду та умови роботи

Людина, яка хоче обійняти посаду логіста в "Азов", повинна мати досвід роботи у сфері логістики, бути організованою, ініціативною та готовою допомагати.

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави саперів, які вміють знаходити й ліквідовувати міни та снаряди. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні психологи з досвідом із надання психологічної допомоги. За місяць роботи на такій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

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