Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает логистам

Военнослужащие полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения логиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности логиста в полку "Азов"

Логист должен организовывать и планировать логистические процессы, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве. Также ему нужно вести необходимую документацию: журналы путешествий, акты приема и передачи груза, регистрационные бумаги. Кроме того, в обязанности логиста входит уход за транспортом и поддержка его рабочего состояния, сотрудничество с отделом закупки.

Какие требования к кандидату на должность и условия работы

Человек, который хочет занять должность логиста в "Азове", должен иметь опыт работы в сфере логистики, быть организованным, инициативным и готовым помогать.

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды саперов, которые умеют находить и ликвидировать мины и снаряды. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны психологи с опытом оказания психологической помощи. За месяц работы на такой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.