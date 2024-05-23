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Полку "Азов" нужны логисты — что будут делать эти специалисты на фронте и сколько им будут платить

23 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает логистам
Военнослужащие полка "Азов". Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения логиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности логиста в полку "Азов"

Логист должен организовывать и планировать логистические процессы, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве. Также ему нужно вести необходимую документацию: журналы путешествий, акты приема и передачи груза, регистрационные бумаги. Кроме того, в обязанности логиста входит уход за транспортом и поддержка его рабочего состояния, сотрудничество с отделом закупки.

Какие требования к кандидату на должность и условия работы

Человек, который хочет занять должность логиста в "Азове", должен иметь опыт работы в сфере логистики, быть организованным, инициативным и готовым помогать.

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды саперов, которые умеют находить и ликвидировать мины и снаряды. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны психологи с опытом оказания психологической помощи. За месяц работы на такой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

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