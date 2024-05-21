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Азову потрібне психологічне підкріплення — актуальна вакансія з великою зарплатою

21 травня 2024 03:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовець полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Полк "Азов" розширює відділ психологічного супроводження. Бригаді потрібен спеціаліст з базовою психологічною освітою, який має досвід роботи з надання психологічної допомоги. Перевагу надають кандидатам з офіцерським званням. Грошове забезпечення — до 125 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня.

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Обов'язки військового психолога у бригаді "Азов"

Азовці попереджають: робота психологу передбачає відрядження у зону бойових дій. 

Список обов'язків:

  • психодіагностика;
  • психопрофілактична робота;
  • психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги);
  • проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями;
  • кризова психологічна допомога;
  • робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;
  • ведення документації та звітності.
Вакансія психолога в бригаді "Азов"
Вакансія психолога в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду психолога, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення складає від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "стрілець". Перевагою буде наявність бойового досвіду у кандидата. Також легендарна бригада шукає зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою чи спецпідготовкою.

війна
полк "Азов"
мобілізація
вакансії
учасник бойових дій
Рекрутинг
військова підготовка

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