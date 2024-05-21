Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Азову потрібне психологічне підкріплення — актуальна вакансія з великою зарплатою
Полк "Азов" розширює відділ психологічного супроводження. Бригаді потрібен спеціаліст з базовою психологічною освітою, який має досвід роботи з надання психологічної допомоги. Перевагу надають кандидатам з офіцерським званням. Грошове забезпечення — до 125 000 грн.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня.
Обов'язки військового психолога у бригаді "Азов"
Азовці попереджають: робота психологу передбачає відрядження у зону бойових дій.
Список обов'язків:
- психодіагностика;
- психопрофілактична робота;
- психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги);
- проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями;
- кризова психологічна допомога;
- робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;
- ведення документації та звітності.
Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду психолога, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення складає від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "стрілець". Перевагою буде наявність бойового досвіду у кандидата. Також легендарна бригада шукає зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою чи спецпідготовкою.
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