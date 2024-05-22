Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У полку "Азов" потрібні люди, які вміють знищувати вибухівки — зарплата до 125 тисяч гривень arrow

У полку "Азов" потрібні люди, які вміють знищувати вибухівки — зарплата до 125 тисяч гривень

22 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує саперам
Сапери перевіряють територію. Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють знешкоджувати боєприпаси. Саперам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:
У полку "Азов" потрібні люди, які вміють знищувати вибухівки — зарплата до 125 тисяч гривень - фото 1
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки сапера та вимоги до кандидатів на посаду

В обов'язки саперів входить пошук і знаходження мін і снарядів, організація проходів у мінно-вибухових зонах супротивника, ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Кандидат повинен:

  • знати мінно-вибухову сферу;
  • мати досвід роботи або інженерно-технічну освіту;
  • прагнути опанувати фах саперної справи;
  • мати досвід проходження військової служби;
  • бути в хорошій фізичній формі.

Якщо спеціаліст має дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт, то це буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави зв'язківців. Потрібні люди, які знають всі види і способи організації військового зв’язку. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні пожежники з досвідом роботи на пожежній службі та участі в ліквідації пожеж. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

робота
Нацгвардія
боєприпаси
полк "Азов"
міни
вакансії
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify