Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує саперам

Сапери перевіряють територію. Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють знешкоджувати боєприпаси. Саперам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки сапера та вимоги до кандидатів на посаду

В обов'язки саперів входить пошук і знаходження мін і снарядів, організація проходів у мінно-вибухових зонах супротивника, ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Кандидат повинен:

знати мінно-вибухову сферу;

мати досвід роботи або інженерно-технічну освіту;

прагнути опанувати фах саперної справи;

мати досвід проходження військової служби;

бути в хорошій фізичній формі.

Якщо спеціаліст має дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт, то це буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави зв'язківців. Потрібні люди, які знають всі види і способи організації військового зв’язку. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні пожежники з досвідом роботи на пожежній службі та участі в ліквідації пожеж. Зарплата — до 125 тисяч гривень.