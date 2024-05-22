Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує саперам

У полку "Азов" потрібні люди, які вміють знищувати вибухівки — зарплата до 125 тисяч гривень
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють знешкоджувати боєприпаси. Саперам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 травня.
Обов'язки сапера та вимоги до кандидатів на посаду
В обов'язки саперів входить пошук і знаходження мін і снарядів, організація проходів у мінно-вибухових зонах супротивника, ліквідація вибухонебезпечних предметів.
Кандидат повинен:
- знати мінно-вибухову сферу;
- мати досвід роботи або інженерно-технічну освіту;
- прагнути опанувати фах саперної справи;
- мати досвід проходження військової служби;
- бути в хорошій фізичній формі.
Якщо спеціаліст має дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт, то це буде перевагою.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави зв'язківців. Потрібні люди, які знають всі види і способи організації військового зв’язку. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.
Також ми повідомляли про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні пожежники з досвідом роботи на пожежній службі та участі в ліквідації пожеж. Зарплата — до 125 тисяч гривень.
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