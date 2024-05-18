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Полку "Азов" нужны пожарные — какие условия труда и зарплата

18 мая 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает пожарным
Пожарный. Фото иллюстративное: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения пожарного. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Требования и обязанности

На работу приглашают граждан Украины, которые имеют опыт работы на пожарной службе и участвовали в ликвидации пожаров. Кандидаты на должность должны уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, знать противопожарные нормы и правила, быть готовыми к работе в зоне боевых действий. На работу примут ответственных и организованных людей с хорошим состоянием здоровья и физической подготовки, без непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

В обязанности пожарного будет входить:

  • ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;
  • обеспечение пожарной безопасности;
  • выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;
  • контроль соблюдения противопожарных норм и правил;
  • организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды танкистов. Нужны физически и психологически выносливые кандидаты, имеющие опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны бухгалтеры расходной группы. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в Государственной казначейской службе Украины. Платить обещают от 17 до 26 тысяч гривен.

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Нацгвардия
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