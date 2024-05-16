Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбоці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Полк "Азов" шукає бухгалтера видаткової групи з вищою економічною освітою, який готовий мобілізуватися до ЗСУ. Перевагу надають кандидатам з досвідом роботи у Державній казначейській службі України. Грошове забезпечення — 26 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 14 травня.

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Обов'язки військового бухгалтера у бригаді "Азов"

Серед вимог до бухгалтера: знання бухгалтерських програм та

впевнене користування ПК й оргтехнікою.

Список обов'язків:

складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);

складання меморіальних ордерів;

участь у проведенні інвентаризації;

складання актів звірок.

Вакансія бухгалтера видаткової групи в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду бухгалтера, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення складає 26 тис. грн/міс.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "водій бензовозу". Кандидат повинен мати досвід роботи водієм бензовозу від двох років та посвідчення категорії С та Е. Також азовці шукають досвідченого кухаря. Потрібна людина з профільною освітою і санітарною книжкою.