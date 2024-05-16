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Служба в Азові без участі у бойових діях — є нова вакансія

16 травня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбоці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Полк "Азов" шукає бухгалтера видаткової групи з вищою економічною освітою, який готовий мобілізуватися до ЗСУ. Перевагу надають кандидатам з досвідом роботи у Державній казначейській службі України. Грошове забезпечення — 26 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 14 травня.  

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Серед вимог до бухгалтера: знання бухгалтерських програм та
впевнене користування ПК й оргтехнікою.

Список обов'язків:

  • складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);
  • складання меморіальних ордерів;
  • участь у проведенні інвентаризації;
  • складання актів звірок.
Вакансія бухгалтера видаткової групи в полку "Азов"
Вакансія бухгалтера видаткової групи в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду бухгалтера, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення складає 26 тис. грн/міс. 

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "водій бензовозу". Кандидат повинен мати досвід роботи водієм бензовозу від двох років та посвідчення категорії С та Е. Також азовці шукають досвідченого кухаря. Потрібна людина з профільною освітою і санітарною книжкою. 

війна
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гроші
полк "Азов"
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