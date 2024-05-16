Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Служба в Азові без участі у бойових діях — є нова вакансія
Полк "Азов" шукає бухгалтера видаткової групи з вищою економічною освітою, який готовий мобілізуватися до ЗСУ. Перевагу надають кандидатам з досвідом роботи у Державній казначейській службі України. Грошове забезпечення — 26 000 грн.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 14 травня.
Обов'язки військового бухгалтера у бригаді "Азов"
Серед вимог до бухгалтера: знання бухгалтерських програм та
впевнене користування ПК й оргтехнікою.
Список обов'язків:
- складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);
- складання меморіальних ордерів;
- участь у проведенні інвентаризації;
- складання актів звірок.
Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду бухгалтера, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення складає 26 тис. грн/міс.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "водій бензовозу". Кандидат повинен мати досвід роботи водієм бензовозу від двох років та посвідчення категорії С та Е. Також азовці шукають досвідченого кухаря. Потрібна людина з профільною освітою і санітарною книжкою.
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