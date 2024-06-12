Міноборони запустило сайт пошуку вакансій у війську

Військові IT-фахівці. Фото: DOU

Міністерство оборони України запустило сайт "Будь собою" для пошуку вакансій в Силах оборони України. Для майбутньої служби є можливість самостійно вибрати вид військ та посаду.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони в середу, 12 червня. Інформацію з вакансіями для спеціалістів у сфері IT для ЗСУ розміщує також платформа для програмістів DOU.

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На сайті "Будь собою" можна обрати війська і спеціальність. Вакансії на сайті можна проглядати через пошук — за назвою, родом військ у складі Сил оборони, спеціальністю, званнями чи умовами переведення, бригадами та батальйонами.

Зараз на сайті є 90 актуальних позицій у війську за тегом ІТ. Та 123 цивільні вакансії.

Скриншот сторінки сайту з вакансіями в Силах оборони

Там же можна знайти Центр рекрутингу української армії у конкретному місті, їхні контакти та графік роботи. До центру можна звернутися, зокрема, для консультацій.

Також на платформі є відповіді на поширені запитання про мобілізацію.

Перелік професій Сил оборони України тепер на сайті: army.gov.ua.

За даними DOU, ІТ залишається на другому місці за популярністю серед тих, хто відгукується на вакансії агенції. На першому місці — "Штабна робота", на третьому — "БпЛА".

Від початку повномасштабної війни на платформі опублікували 305 ІТ-вакансій до війська. Нині на них отримали 24 821 відгук, тобто в середньому на одну позицію претендує 80 кандидатів.

Нагадаємо, 30 квітня в Києві в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Солом’янського району відкрився перший у столиці центр рекрутингу до української армії. Тут можна обрати військову частину, у якій доброволець хоче служити, та посаду.

Також ми писали, що рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони. Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий Кирило Сазонов.

До слова, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Свої вчинки вони пояснюють тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська і покласти край свавіллю ТЦК СП.