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У ЗСУ назвали найкращу альтернативу мобілізації

9 червня 2024 18:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Рекрутинг замість мобілізації — що вимагають ЗСУ
Рекрутинговий центр ЗСУ у Львові. Фото ілюстративне: мерія Львова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Свої вчинки вони пояснюють тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Про це заявив боєць 3 окремої штурмової бригади, командир аеророзвідки Микола Волохов в ефірі телеканалу "Еспресо" у неділю, 9 червня. 

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Рекрутинг замість мобілізації

За словами військового, наразі треба робити ставку на рекрутинг, а не мобілізацію, оскільки в людей зростає недовіра до армії.

"Так історично склалося, що слово мобілізація має певні негативні конотації: примус, відсутність доброї волі. На війні люди, які не хочуть воювати, які не знають, навіщо це їм потрібно, вони не потрібні", — сказав він.

Волохов зауважив, що така реформа може допомогти покласти край антиконституційним діям ТЦК СП.

"Рекрутинг ефективний тим, що ніхто не вручає нікому ніяких повісток, не розпускає руки й не порушує права. Бо в рекрутингових центрах людина може отримати інформацію куди й ким можна піти, їй все підкажуть та допоможуть. Бо там сидять не ТЦК, а ті, хто не працює за їхньою методикою", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Міноборони України спільно з проєктом Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Також не так давно уряд затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.

Україна
ТЦК та СП
мобілізація
3 ОШБр
військові навчання
ЗСУ
Рекрутинг

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