Минобороны запустило сайт поиска вакансий в армии

Военные IT-специалисты. Фото: DOU

Министерство обороны Украины запустило сайт "Будь собою" для поиска вакансий в Силах обороны Украины. Для будущей службы есть возможность самостоятельно выбрать вид войск и должность.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду, 12 июня. Информацию с вакансиями для специалистов в сфере IT для ВСУ размещает также платформа для программистов DOU.

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На сайте "Будь собой" можно выбрать войска и специальность. Вакансии на сайте можно просматривать через поиск — по названию, роду войск в составе Сил обороны, специальности, званиям или условиям перевода, бригадам и батальонам.

Сейчас на сайте есть 90 актуальных позиций в армии по тегу ИТ. И 123 гражданских вакансии.

Скриншот страницы сайта с вакансиями в Силах обороны

Там же можно найти Центр рекрутинга украинской армии в конкретном городе, контакты и график работы. В центр можно обратиться, в частности, для консультаций.

Также на платформе есть ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации.

Список профессий Сил обороны Украины теперь на сайте: army.gov.ua.

По данным DOU, ИТ остается на втором месте по популярности среди отзывающихся на вакансии агентства. На первом месте — "Штабная работа", на третьем — "БпЛА".

С начала полномасштабной войны на платформе опубликовали 305 ИТ-вакансий в армию. Сейчас на них получили 24 821 отзыв, то есть в среднем на одну позицию претендует 80 кандидатов.

Напомним, 30 апреля в Киеве в помещении Центра предоставления административных услуг Соломенского района открылся первый в столице центр рекрутинга в украинскую армию. Здесь можно выбрать воинскую часть, в которой доброволец хочет служить и должность.

Также мы писали, что рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный Кирилл Сазонов.

К слову, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию и положить конец произволу ТЦК СП.