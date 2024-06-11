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Рекрутинг добровольців перспективніший за мобілізацію, — заява військового

11 червня 2024 19:58
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Улинець Юлія
редактор
Військовий назвав перспективнішу альтернативу мобілізації
Військові у рекрутинговому центрі. Фото: Львівська міська рада
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працює Генеральний штаб та Міністерство оборони.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий Кирило Сазонов у вівторок, 11 червня.

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Сазонов розповів, що українці хочуть йти на фронт, однак на обрану ними бригаду та посаду. За словами військового, над цим зараз працює Генштаб та Міноборони.

Також доброволець спецпідрозділу "Грім" наголосив, що в питанні мобілізації важлива справедливість.

"Щоб не було бронювання цирків, заводчиків верблюдів, буйволів. Щоб не було обмежень по зарплатах — у тебе велика зарплата, тому ти не йдеш на фронт, а "війна для бідних" і тому подібне. Воювати мають в ідеалі тільки ті, хто вибрав цю роботу для себе", — каже військовий.

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Свої вчинки вони пояснюють тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Раніше Міноборони України спільно з проєктом Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Також нещодавно уряд затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.

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військовозобов'язані
Міноборони
Генштаб ЗСУ
Рекрутинг

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