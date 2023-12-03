Впереди массовые задержания — юрист прокомментировал новый закон о мобилизации

Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН

В Верховной Раде недавно был зарегистрирован законопроект, который предусматривает мобилизацию на ротационной основе до 30% от личного состава работников правоохранительных органов. Однако, если он будет действовать, то могут начаться массовые задержания уклонистов.

Об этом заявил адвокат Роман Симутин.

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Что известно о новом законопроекте

"Неделю назад зарегистрировали законопроект №10209, которым предусмотрели возможность мобилизации на ротационной основе до 30% от личного состава правоохранителей. То есть из 160 000 силовиков мобилизуют почти 50 000", — подчеркнул он.

Адвокат отметил, что решение о ротации будет приниматься вместе с Генеральным штабом ВСУ и правоохранительным органом. Поэтому именно руководитель подразделения, отдела, главка будет выбирать, кто из его подчиненных поедет на ротацию.

По словам Симутина, критериями отбора будут:

лояльность;

выполнение показателей и указаний.

"Будешь варнякать, что нужно руководствоваться законом, а не указаниями — пойдешь на ротацию. Не будешь давать рабочих показателей, например, по количеству админпротоколов и штрафов — пойдешь на ротацию. Игнорируешь указания по задержанию уклонистов — займешь их место в армии. Но худшим может быть то, что начнется вал заказных дел, — объяснил специалист.

Причины принятия такого закона о мобилизации

Также адвокат рассказал, почему в Верховной Раде хотят принять подобный закон.

"Законопроект подали для возможного давления на правоохранителей, чтобы заставить давать показатели и выполнять незаконные указания, но постоянно будут откладывать принятие. Такая "висячая морковка"", — подчеркнул Симутин.

Следующим основанием создания этого законопроекта, по мнению адвоката, могут быть намерения депутатов принять закон, "убив двух зайцев". Таким образом, им удастся выполнить запрос украинцев относительно отправки на фронт правоохранителей, а оставят только тех, кто всегда будет выполнять любые поручения.

Последствия для украинцев

"Независимо от финального сценария — это будет иметь негативные последствия для общества. Ведь полицейским придется доказывать свою эффективность и незаменимость перед начальством. И если протоколы за пьянку и штрафы и сейчас клепают без соблюдения процедур, то потом это станет массовым", — отметил эксперт.

Он добавил, что если сейчас полицейские пытаются не задерживать уклонистов, ведь понимают незаконность таких действий, то в будущем такое явление станет системным.

Напомним, в Украине уже в двух областях объявили начало усиленной проверки документов у мужчин, так что теперь уклонистам не удастся скрыться. Кроме того, все должны иметь при себе документы до конца военного положения.