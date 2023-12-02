В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Фото: соцмережі

В Україні триває загальна мобілізація до лав армії, проте військовозобов’язані не поспішають добровільно проходити військову службу. У ТЦК та СП вигадали спосіб, як мобілізувати якомога більше громадян.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів в ефірі телемарафону.

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Наразі існують категорії військовозобов’язаних, що мають бронь від мобілізації, проте в Україні часто зловживають цим.

Наприклад, у навчальних закладах побільшало абітурієнтів, які вирішили здобути і третю, і десяту освіту.

За словами Тимочка, відстрочка від мобілізації на підставі вступу до ЗВО — це "законна" корупція.

Водночас бронюванням від армії зловживають й в торгово-розважальних центрах. Там на посаді вантажника можуть перебувати близько чотирьох-п'яти людей, проте вони працюють на 0,25 ставки. Це не повна робоча зміна, а такі працівники не дуже вже й завантажені роботою.

Тому Тимочко пропонує для ефективної мобілізації використовувати реєстр виборців.

Він пояснив, що цей реєстр "найбільш заповнений і передає найбільш правдиву інформацію, адже демонструє – хто і де голосував свого часу".

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни у проведенні мобілізації в Україні.

Крім того, ми писали, що наразі в Україні особи, що здобувають вищу освіту на денній формі навчання, мають право на відстрочку від служби в лавах Збройних сил України. Однак Президент України запропонував внести зміни до закону. Згідно з ними, студенти вишів не підлягають відстрочці від мобілізації.