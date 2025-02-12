В Міноборони основними напрямками зараз є доукомплектування бригад та масштабування проєктів безпілотних систем

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Питання, що стосуються потреб бригад на передовій та їхнього доукомплектування, є надзвичайно важливими. Президент доручив постійну комунікацію з командирами бригад на місцях.

Про це в інтерв'ю каналу "Ми — Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

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За його словами, наразі всі зосередились на масштабуванні проєктів безпілотних систем. Роль безпілотників у сучасній війні є надзвичайно важливою, оскільки вони забезпечують значний відсоток вогневого ураження противника. Тому аналіз успішної діяльності таких підрозділів та передача їхнього досвіду іншим дозволить підвищити якість роботи всіх безпілотних підрозділів на фронті.

"Щодо бригад, що не знаходяться на передовій, то їхня підготовка та комплектування зброєю також є пріоритетним завданням", — сказав Паліса.

Він зазначив, що за рішенням Ставки було припинено формування нових бригад, а основні зусилля спрямовані на доукомплектування тих, що вже існують та діють на передовій.

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