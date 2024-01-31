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Чим відрізняється базова військова служба від строкової — головні аспекти

31 січня 2024 17:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чим відрізняється базова військова служба від строкової — головні аспекти
Новобранці-десантники на навчаннях. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Згідно з новим законопроєктом №10449 про мобілізацію чоловіки від 18 до 25 років повинні пройти базову військову службу. Вона являє собою обов’язкову підготовку для осіб, які не проходили військової служби.

Про те чим вона відрізняється від строкової, та які у неї головні аспекти — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Що являють собою строкова та базова військові служби

Строкова військова служба — це вид військової служби, яку проходять аби здобути військово-облікову спеціальність. Строковики проходять таку службу у військових частинах, а мета такої служби полягає у набутті практичних навичок та вмінь для збройного захисту України.

Натомість мета базової військової служби — підготовка громадянина для виконання завдань як у мирний, так і у воєнний час в бойових умовах. Після її проходження громадяни отримують навички:

  • поводження зі зброєю та її застосування;
  • дії на полі бою: пересування та орієнтування на місцевості;
  • надання первинної домедичної допомоги;
  • надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги;
  • поводження з саморобними вибуховими пристроями;
  • дотримання норм міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни за міжнародним законодавством.

Таким чином, базова військова служба відрізняється від строкової тим, що громадянин України отримує базові військові навички, але не зможе отримати військову спеціальність. 

Кому варто проходити базову військову підготовку:

  • громадянам України призовного віку;
  • військовозобов’язаним;
  • резервістам;
  • іншим категоріям громадян, які виявили бажання долучитися до участі у збройному протистоянні ЗС РФ.

Як проходить базова військова підготовка

Вона передбачає проведення навчальних занять з загальновійськових дисциплін, практика ведення стрільби бойовими патронами на полігонах, стрільбищах або ж у тирах. До того ж практика займає 70% навчального часу, а матеріально-технічні витрати повністю забезпечує Міністерство оборони. Таким чином, українці під час проходження базової військової підготовки, забезпечуватимуться:

  • особистим інструктором-тренером як для групових, так і для індивідуальних занять;
  • особистою табельною зброєю;
  • патронами (бойовими й холостими);
  • навчальною матеріально-технічною базою.

Крім того, коштом держави громадян перевозитимуть як до навчальних пунктів, так і у зворотному порядку. 

Нагадаємо, що раніше Кабмін вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Також стало відомо, хто не підлягатиме військовому призову за цим законом, а також про категорії жінок, які підлягають призову. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. Крім того, керівників медзакладів планують зобов'язати повідомляти до військкоматів щодо перебування на стаціонарі громадян віком від 18 до 25 років. 

ЗСУ
Україна
мобілізація
Строкова служба
військова підготовка

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